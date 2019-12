Tottenham | Mourinho sicuro | «A fine anno in classifica saremo dove ci compete»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Josèha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Premier League contro il Wolverhampton José, allenatore delha parlato in conferenza stampa della prossima sfida di Premier League degli Spurs contro il Wolverhampton. «Sappiamo qual è il nostro posto e sicuramente non è la seconda metà dellao il settimo o l’ottavo posto. Astagioneci. Il Wolverhampton è una squadra che ha lo stesso allenatore da tre anni e che ha dunque una sua identità. Sarà difficile per noi, ma anche per loro» Leggi su Calcionews24.com

InteristaYanas : RT @SimoTarantino: in un ipotetico Tottenham-Inter il prossimo anno in Europa, Mourinho che incontra Biraghi. - yolo8523 : RT @SimoTarantino: in un ipotetico Tottenham-Inter il prossimo anno in Europa, Mourinho che incontra Biraghi. - Rastal_Bit : RT @SimoTarantino: in un ipotetico Tottenham-Inter il prossimo anno in Europa, Mourinho che incontra Biraghi. -