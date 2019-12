Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi si sono sposati in gran segreto?

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Deve essere una settimana molto bella per. L’altro ieri la conduttrice di Verissimo ha ricevuto i complimenti di Fiorello per la sua verve nel corso della sua partecipazione a Viva Raiplay, il sito con i programmi in streaming della Rai. Adesso una nuova notizia. Insiemebellissimi e, con i loro due figli,a tutti gli effetti una stupenda famiglia., però, nonancora. È da anni, quindi, che tutti si chiedono quando i due convoleranno a nozze. A quanto pare, però, il lieto evento sarebbe già avvenuto.siinnamorati precisamente 20 anni fa. La presentatrice di Verissimo e l’ad di Mediaset siconosciuti allo Stadio di San Siro, durante una partita di beneficenza disputata dal Milan. Il loro è stato amore a prima vista e, così, hanno iniziato immediatamente a ...

