"Sembri la sciura del supermercato": J-Ax prende in giro la concorrente - (Di venerdì 13 dicembre 2019) Luana Rosato J-Ax ha commentato in modo ironico l'ingresso di una 61enne nello studio di All Together Now: la sua battuta non è piaciuta, ma il cantante è stato costretto a ricredersi Una 61enne di Catania ha abbattuto il muro di All Together Now conquistando i giudici e in particolar modo J-Ax, che si era lasciato scappare una battuta infelice al momento dell’ingresso della signora in studio. Rosetta Falzone, che di mestiere fa la mamma e la nonna, si è presentata davanti al muro dei 100 per dimostrare a tutti le sue doti canore. Ma, se il pubblico è solitamente abituato a vedere personaggi giovani, originali e a tratti un po’ stravaganti, la compostezza della catanese ha destato inizialmente qualche perplessità. “Sembra la ‘sciura’ che incontri col carrello della spesa che ti dice dell’ultima volta che le hanno rubato la pensione. Ma dove vuole andare?”, ha commentato J-Ax ...

Leggi la notizia su ilgiornale

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sembri sciura