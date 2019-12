MindAffect ha progettato un sistema che consente di controllare i dispositivi con la nostra mente (Di venerdì 13 dicembre 2019) MindAffect è un team che ha progettato un particolare sistema, che potrebbe essere davvero utile in alcune circostanze, ovvero, la possibilità di controllare i dispositivi utilizzando...la nostra mente!Una prima area di ricerca per il team è stata quella di aiutare coloro che non sono in grado di muovere altro che i loro occhi (a causa di disturbi neurologici come la SLA o l'ictus). Attraverso questa ricerca, il team ha progettato un'interfaccia cervello-computer che utilizza l'hardware dell'elettroencefalogramma (o EEG) esistente e schemi di lampeggiamento per consentire a un utente di controllare un dispositivo usando solo i propri occhi e i segnali generati dal proprio cervello. Ora vogliono permettere ad altri di costruire con questa interfaccia (sia che si tratti di casi di uso medico, o per giochi che riguardano la sfera dell'intrattenimento) con piani per il lancio di un kit di ...

