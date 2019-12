Milan | l’intesa tra Suso e Theo Hernandez

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) A Bologna si sono viste prove di ottima intesa neltra. Una giocata che può portare ottimi risultati In questo momento,è tra i giocatori più importanti del. È tatticamente fondamentale sia quando deve fare progredire l’azione, sia quando copre l’ampiezza su attacco consolidato. Contro il, abbiamo visto un tipo di giocata che potrebbe essere riproposta. Movimento diad entrare dentro il campo conche aggredisce il lato debole, come in occasione del gol. Un altro esempio c’è nella slide sopra. Leggi su Calcionews24.com

