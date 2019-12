La modalità Expeditions di Control si mostra nel trailer di lancio Annunciata la data di

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 13 dicembre 2019)è stato tra i protagonisti dei The Game Awards 2019. Il gioco di Remedy si è assicurato il premio Best Art Director e gli sviluppatori hanno scelto i TGA perre ildidellae per svelare ladi uscita di The Foundation, la prima espansione a pagamento.Nel corso della manifestazione, dunque, è stato pubblicato ildidellaora disponibile gratuitamente per tutti i giocatori.si preannuncia unapiuttosto impegnativa, con la protagonista Jesse che dovrà portare a termine obiettivi entro un certo tempo per ottenere delle ricompense. Non mancheranno diversi modificatori che renderanno il tutto ancora più difficile.Leggi altro...

