Inside | svelato il contenuto della Collector' s Edition da 375 dollari ed è subito

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Nel marzo dello scorso anno, iam8bit e lo sviluppatore Playdead hanno annunciato un'edizione da collezione molto speciale per il gioco di avventura. La confezione da 375contiene una copia del gioco per PlayStation 4, i codici Steam pere Limbo e una sorpresa targata Realdoll. Ora che le'sstanno per essere spedite, iam8bit ha rivelato l'abominio che Realdoll ha creato.Iam8bit ha pubblicato le immagini delsotto spoiler, proprio per non rovinare la sorpresa ai fan che hanno acquistato la's. Se siete tra quelli che hanno pagato per l'edizione da collezione allora vi consigliamo caldamente di non proseguire con la lettura.Realdoll è specializzata nella creazione di parti del corpo realistiche. Quale compagnia migliore per ricreare l'Huddle, il grottesco mucchio vivente di organi, teste e arti che rende i momenti finali di ...

