Haaland Juventus | Raiola tratta con i bianconeri | l’affare prende forma

(Di venerdì 13 dicembre 2019)– Sedici goal in quattordici partite di campionato, ai quali vanno aggiunti altri otto segnati in sei gare di Champions League e quattro in due sfide di Coppa d’Austria, il tutto per un bottino complessivo ventotto reti realizzate in ventidue presenze. L’attaccante del Salisburgo, che quest’anno è letteralmente esploso, starebbe seriamente pensando di lasciare il club austriaco per un vero e proprio top club. Sfruttando una clausola rescissoria di “soli” 20 milioni di euro., le ultimissime sul giovane bomber Secondo quanto riportato da The Guardian, Manchester United enon hanno ancora mollato la presa. Ed anzi, prima dire una decisione definitiva,sarebbe pronto a parlare proprio con i Red Devils ed i campioni d’Italia. Laquindi non si è ancora arresa, anche se la volontà del giocatore è quella di trovare una ...

