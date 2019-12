Gossip Uomini e Donne | arriva Carmen Di Pietro? La sua risposta

Leggi la notizia su lanostratv

(Di venerdì 13 dicembre 2019) AnticipazioniDial Trono Over? L’ultima rivelazione spiazzaDiha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Grand Hotel. E in questa occasione la popolare opinionista di Pomeriggio 5 ha parlato dei suoi figli, dei suoi progetti futuri e dell’amore. A proposito di quest’ultimo argomento,Diha raccontato un clamoroso retroscena: “L’altro giorno i miei figli confabulavano di troni e tronisti…E lì ho capito che vorrebbero mandarmi a…” Un’idea che pare non dispiacere minimamente alla donna, la quale ha però dichiarato che andrebbe asolo a due condizioni: “La prima condizione è che i miei figli non si facciano aspettative, e la seconda è che Maria non mi metta sul Trono Over…” In pratica la Di...

