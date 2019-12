Garante detenuti | Fico | “Giusto dare occasione a chi ha scontato una pena”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Questa mattina il Presidente della Camera Robertoè a Napoli, in visita al Conservatorio di San Pietro a Majella. Indell’incontro ha voluto commentare la visita in città di Matteo Salvini. Giunto a Napoli persolidarietà alle forze dell’ordine e, difatti, protestare contro la nomina del comune metropolitano di un ex galeotto comedei. Di tutt’altra idea si presta però, dichiarano ai microfoni di Adnkronos: “Se c’è una persona che ha fatto il suo percorso negli istituti penitenziari e hala sua pena e completato la fase rieducativa è giustoa questa persona un’“. L'articoloa chi haunaproviene da Anteprima24.it.

