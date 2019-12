Chi è Sofia Tornambene | la vincitrice di X Factor 2019

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Ladell’edizionedi X. Il risultato è arrivato al termine di una lunga serata di musica sul palco del Mediolanum Forum di Milano, sul quale si erano presentati i quattro concorrenti del talent di Sky, rimasti in gara dopo le selezioni delle prove live. I finalisti del giudice Samuel erano due, per la prima volta nella categoria band, ovvero Booda e Sierra. Malika Ayane ha invece portato fino al palco del Forum Davide Rossi, mentre a rappresentare le ‘under donna’ di Sfera Ebbasta ci ha pensato la diciassettenne. Senza concorrenti, alla finale, è arrivata invece Mara Maionchi. Come super ospite internazionale della serata, al Forum si è presentato Robbie Williams. Ospiti anche Ultimo, che ha presentato in anteprima assoluta il suo nuovo singolo ‘Tutto questo sei tu’, oltre alla stella nascente della ...

