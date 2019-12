Brexit? Non sarà né veloce né hard Ue più rigida | addio flessibilità

Leggi la notizia su affaritaliani

(Di venerdì 13 dicembre 2019) INTERVISTA/ "Johnson ha vinto perché è stato chiaro sulla. L'Uepiù, aumenta il peso di Germania e Francia. No ad altre uscite ma cresceranno i sovranisti. E sulla" Segui su affaritaliani.it

Giorgiolaporta : Il popolo sovrano si è espresso a favore di #BorisJohnson e a favore della #Brexit. Altra sberla per la #sinistra e… - Capezzone : Mainstream media seguono l’ormai noto #protocolloCapezzone: 1.Non capire nulla di elettori e luogo dove si vota 2.… - TizianaFerrario : #Brexit:davvero non capisco quegli italiani scatenati sui social felici della Brexit come fosse una sconfitta della… -