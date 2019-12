Bravely Default 2 per Switch annunciato ai The Game Awards 2019

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Square Enix e Nintendo hanno rivelato un nuovo capitolo della serieche arriverà sul'anno prossimo.Questo titolo è il terzo della serienonostante sia chiamato2. La serie è iniziata connel 2012 ed è proseguita conSecond.A parte la confusione sulla denominazione di Square Enix, sembra cheadotti l'approccio di Final Fantasy - quindi i nuovi capitoli numerati presenteranno mondi e personaggi completamente nuovi mantenendo gli elementi chiave identificativi della serie. Leggi altro...

