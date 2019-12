Uno squalo muore incastrato nella gabbia ma nessuno interviene | il video – denuncia

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Sono immagini drammatiche quelle che arrivano dal lontano Oceano Atlantico, più precisamente dal mare delle Guadalupe. Il corpo senza vita di unoche capitola sul fondale dopo essere rimastodentro unadi ferro che conteneva dei turisti. Unaa mezzoche è stata diffusa su Facebook dall’attivista messicano Arturo Islas Allende. Lorimanedei turisti “Questa è la prova che loè morto in Messico – sono tra le prime parole che si scorgono nelpubblicato su Facebook da Arturo Islas Allende, volenteroso di portare in luce la verità di quanto accaduto nelle Guadalupe – Mentono, lonon se no è andato via nuotando come dicono“. Quando accaduto, dalpubblicato sui social da Allende, sembra molto chiaro e decisamente diverso da come inizialmente era stata promulgata la notizia. Al ...

