Serena Enardu in lacrime | “Sto uscendo fuori di testa” C’entra Pago?

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Temptation Island Vip:ripensa a? Il sospetto Non si è conclusa bene l’esperienza a Temptation Island Vip per l’ex tronista di Uomini e Donneha terminato la sua storia d’amore con il cantante, durata ben sette anni. Ora, a distanza di qualche mese dalla fine del programma, l’ex tronista sembrerebbe vivere un momento difficoltà, difficoltà che secondo i suoi fedeli sostenitori sarebbe dovuta all’assenza nella sua vita del cantante. Oggi ho pianto per tutto il giorno, mi da fastidio tutto, perfino le porte aperte e quelle chiuse. Non so se anche a voi capita, stodi testa. Ho fatto anche le faccende e ho pianto di nuovo! ha confidatodopo Temptation Island Vip. Che l’ex tronista inizi a pentirsi di aver lasciato? Non è la prima volta, infatti, cheammette di ...

