Pedro ammette | «Mi piacerebbe tornare al Barcellona»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 12 dicembre 2019): «Mial, tutti sanno cosa provo per il club. È difficile ma è sempre una possibilità» L’avventura al Chelsea diprocede spedita e con ottimi risultati. Il giocatore, tuttavia, è inevitabilmente rimasto legato al. Lo testimoniano le sue dichiarazioni ai microfoni di Ser Catalunya: «Tutti sanno cosa provo per il. E’ un club per il quale provo un affetto speciale. Ho vissuto molte esperienze lì, ho trascorso tanti anni e mi sento amato da tutti. Ovviamente mi. Penso che sia difficile, ma è sempre una possibilità». Leggi su Calcionews24.com

GoalItalia : Cuore ‘blaugrana’, Pedro ammette: “Mi piacerebbe poter tornare al Barcellona” ???? -