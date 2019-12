Olimpiadi Parigi 2024 | le gare di surf si disputeranno a Tahiti | a 15 000 chilometri

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il comitato organizzatore dei Giochi Olimpici estivi diha annunciato di aver scelto ufficialmente la sede delledi. Dopo aver studiato diverse alternative, alla fine l’ha spuntata, un territorio d’oltremare appartenente alla Polinesia francese che si trova nell’Oceano Pacifico Meridionale tra Oceania e Sud America. L’eccezionalità di questa scelta è legata alla distanza che separadalla Francia e da, ovvero 15 milain linea d’aria, tuttavia in passato si è verificato un caso ancor più clamoroso ed emblematico. Nel 1956, in occasione dei Giochi Olimpici estivi di Melbourne, le regole sanitarie del governo australiano costrinsero gli organizzatori a scegliere un’altra località per le competizioni di equitazione: Stoccolma. In quel caso furono addirittura più di 21 mila idi distanza. Di ...

zazoomblog : Olimpiadi Parigi 2024 le gare di surf si disputeranno a Tahiti - #Olimpiadi #Parigi #disputeranno - jmleray : RT @fanpage: #Olimpiadi Parigi 2024, le gare di surf si disputeranno a Tahiti - fanpage : #Olimpiadi Parigi 2024, le gare di surf si disputeranno a Tahiti -