Maltempo | primi fiocchi di neve sul Carso triestino

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Freddo edisuldove nel primo pomeriggio di oggi si sono registrate temperature piuttosto basse, favorite da un sostenuto vento di bora. Il fenomeno – fa sapere l’Osmer Arpa – dovrebbe esaurirsi entro la tarda serata. Lasulè caduta nel primo pomeriggio testimoniata dai molti video apparsi sui social a Trieste. Presa di mira soprattutto la zona di Opicina, ma isi sono visti anche a Trebiciano e Basovizza e in altre aree dell’altipiano carsico. Per il momento comunque nessun problema per la circolazione. Per la giornata di domani l’Osmer annuncia in Fvg cielo coperto con precipitazioni diffuse, moderate a ovest, abbondanti a est, più intense e forse temporalesche verso le zone sudorientali. Sui montifino a fondovalle. Inizialmente, e fino al primo pomeriggio, possibileo pioggia mista ...

