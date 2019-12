L’esercito Usa alla ricerca di un software per prevedere guasti

Leggi la notizia su it.insideover

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Anchedegli Stati Uniti (Us Army) presto si affiderà all’intelligenza artificiale perquando potrebbero avere deigli elicotteri, i mezzi terrestri e le armi in dotazione, oltre che per accorciare i tempi manutentivi e per evitare potenziali inconvenienti nel corso delle operazioni militari. Come spiegato da James McPhersonI, consigliere generale dele sottosegretario perad interim, l’idea è di testare il sistema d’intelligenza artificiale nei prossimi mesi per renderlo operativo entro la fine dell’anno, quando sarà utilizzato anche per la gestione dei calendari della manutenzione. Con l’utilizzo dell’intelligenza artificialestatunitense ridurrà i tempi per la riparazione deirisparmiando al contempo milioni di dollari, da investire in altri programmi volti allo sviluppo di tecnologie edi nuova ...

mottagiuseppe1 : RT @vaniacavi: @Acidelius scoppierà se trump lo vorrà l'esercito greco è sempre stato mandato da USA - 1950Elda : RT @vaniacavi: @Acidelius scoppierà se trump lo vorrà l'esercito greco è sempre stato mandato da USA - vaniacavi : @Acidelius scoppierà se trump lo vorrà l'esercito greco è sempre stato mandato da USA -