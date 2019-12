La conferenza di Berlino è in bilico e pure Sarraj

Leggi la notizia su it.insideover

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Danelle ultime ore sono rimbalzate diverse voci inerenti il futuro della Libia e, in particolar modo, sull’organizzazione dellavoluta in primo luogo dal governo tedesco. Nella giornata di martedì, come riportato da AgenziaNova, si è svolta nella capitale tedesca una nuova riunione preparatoria in vista del vertice. L’impressione però è che sussistano al momento molti freni a questa iniziativa diplomatica. Questo perché un accordo sui punti nevralgici inerenti disposizioni ed obiettivi dellaè ancora molto lontano. Di riunioni diplomatiche a, da ottobre ad oggi, ne sono state segnalate parecchie ma esse hanno forse contribuito più a rallentare che a velocizzare l’apertura dei lavori veri e propri. Ladipotrebbe decretare la resa di Al? Di certo le evoluzioni militari sul campo al momento appaiono di gran ...

QdSit : “La stabilizzazione della Libia e il successo della Conferenza di Berlino restano una priorità assoluta”, ha detto… - gajapell : RT @petro_francesco: Con la Turchia pronta ad azioni operative sul campo in favore del Gna e Haftar che guadagna terreno verso Tripoli col… - clarissa_gmai : RT @JohannesBuckler: La storia era cominciata nel 1885, dopo la Conferenza di Berlino, in cui le potenze europee si erano spartite il conti… -