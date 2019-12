Fabris: «Un gesto per il reparto pediatrico di Sassuolo, in nome di Squinzi» (Di giovedì 12 dicembre 2019) Fabris, il segretario generale del Sassuolo parla dell’iniziativa portata avanti: «Acquistato un macchinario per il reparto di pediatria» Andrea Fabris, segretario generale del Sassuolo, è intervenuto con le sue parole a margine della visita al reparto pediatrico dell’Ospedale di Sassuolo. Ecco le dichiarazioni: «Abbiamo finalizzato un progetto che abbiamo presentato internamente alcuni giorni fa, legato a una donazione che la società ha voluto fare al reparto di pediatria. In un’annata che per noi è stata particolare abbiamo pensato di non investire soldi in regali, ma abbiamo voluto finalizzare quella che era una disponibilità per acquistare un macchinario per il reparto di pediatria». Leggi su Calcionews24.com

Leggi la notizia su calcionews24

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fabris gesto