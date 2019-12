Attenzione | WhatsApp da febbraio non sarà più compatibile con questi smartphone

Leggi la notizia su wired

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Foto di Anton – Pexels.com C’è un’importante novità per gli utenti diche ogni giorno scambiano messaggi di testo, vocali e media attraverso lo: ma solo per coloro che possiedono un dispositivo datato. Infatti, il servizio di messaggistica istantanea più utilizzato al mondo lanciato per la prima volta nel 2009 e acquisito da Facebook nel 2014, molto presto taglierà fuori milioni di telefoni dotati di una versione del sistema operativo obsoleta. La notizia arriva direttamente dalle pagine di supporto ufficiali di, sulle quali è espressamente specificato che, l’app si potrà utilizzare fino al 12020 sui dispositivi con iOS 8, Android 2.3.7 – noto come Gingerbread – e tutte le versioni precedenti: oltre questa data, non verranno più supportati dall’applicazione. Inoltre, nonpiù possibile creare o ...

