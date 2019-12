Sondaggi politici | Lega in continuo calo | persi oltre 2 punti in un mese

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Crollo verticale dellanell’ultimonei: il Carroccio ha registrato una perdita di quasi duepercentuali nelle ultime 4 settimane e risulta in fortissima flessione. Leggeroanche per Fratelli d’Italia, che nelle ultime settimane si era mostrato in crescita. Nonostante il momento di difficoltà, tuttavia, lasi conferma primo partito in Italia al 30,6%. Il centrodestra rimane appena al di sotto della soglia del 50%.inIl partito di Matteo Salvini nelle ultime quattro settimane ha registrato una pesante perdita di terreno neiscendendo al 30,6%. A rivelarlo sono i dati delo Ixè, pubblicati al termine della settimana in cui hanno tenuto banco le polemiche sul Meccanismo di Stabilità. Un intervistato su tre ha infatti confermato di sapere cosa è il Mes mentre gli altri italiani ...

