RKK – De Maggio: ”Ancelotti è un’occasione persa” (Di mercoledì 11 dicembre 2019) RKK – De Maggio: ”Ancelotti è un’occasione persa. Speriamo bene per Gattuso” Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss, ha ribadito pochi minuti fa un concetto già espresso in precedenza. Attraverso le frequenze della radio ufficiale del Napoli, ha specificato che si è trattato di: ”Un privilegio aver avuto la possibilità di interagire con Carlo Ancelotti. Per la nostra città, un’occasione persa per vincere. Ovviamente augurando a Gattuso le sorti migliori. Perchè bene Gattuso significa anche bene Napoli” Nel frattempo, Gennaro Gattuso si trova ora a Castel Volturno. L’ex tecnico rossonero sta parlando con ADL, Giuntoli e tutti i principali esponenti della dirigenza partenopea. SEGUI LA DIRETTA L'articolo RKK – De Maggio: ”Ancelotti è un’occasione persa” Calciomercato Napoli.

