La storia di Davide Vannoni e del metodo Stamina

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) I suoi sostenitori lo chiamavano "dottore". In realtà,non era affatto un medico. Si era laureato invece in Scienze della comunicazione ed è stato autore di testi di comunicazione persuasiva e pubblicità. Il suo nome divenne famoso per via di un suo controverso progetto in cui proponeva una presunta cura per molte malattie gravi. Si tratta del cosiddettopresentato come una cura basata sulla conversione di celluleli mesenchimali in neuroni. Un, questo, privo di validità scientifica.raccontò di avere avviato il suo progetto in seguito alla propria esperienza personale. Pare che l'uomo venne curato nel 2005 a Charkiv, in Ucraina, per una paralisi facciale con un trapianto dili. Decise così di proporre il trattamento anche in Italia attraverso la società Re-Gene Srl. Prima si stabilisce a Torino, nel sottoscala della sua ...

