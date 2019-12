Il Cile dopo le proteste e il ‘timore’ di tornare alla normalità Come si va avanti ora?

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Una fiammata di protesta sociale e poi si torna? O una sorta di rivoluzione – innanzitutto culturale – in corso? Di certo la narrazione è cambiata, dal basso e dall’alto. Adesso, qui in, sentir dire che c’è troppa disegualdad, che ci sono troppi privilegi, che la gente si fa un mazzo così per indebitarsi perché non arrivafine del mese… è diventato un luogo comune. Più che una lamentela, è un modo per dire che su qualcosa siamo tutti d’accordo, su qualcosa d’importante, su un sentimento che dovrebbe accompagnare a un ciclo storico nuovo, ma a quale ciclo? All’imbrunire di un sabato sera di dicembre – quando alle ventuno scende quasi freddo dalle Ande – Piazza Yungay, nel centro storico antico di Santiago, è animata da una assemblea di abitanti articolata in gruppi di lavoro. Discutono il grande ...

