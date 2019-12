I fascisti? Solo a testa in giù ​Il cortocircuito delle sardine

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Giuseppe De Lorenzo Il leader romano apre a CasaPound. I fondatori lo smentiscono: "Noi anti". Sono contro l'odio, ma insultano i "" Un'intervista manda in tilt le. Sono bastate poche parole per scatenare l'isteria ittica in vista della manifestazione di Roma: "Chiunque vuol scendere in piazza è il benvenuto. Che sia di sinistra, di Forza Italia o di CasaPound". Stephen Ogongo, leader (fino a quando?) del movimento romano, non hacostretto i fondatori ad una irritata presa di posizione. Ma ha soprattutto scatenato l'ira generale di chi ieri è andato a letto antifascista e si è risvegliato con l'incubo Di Stefano vicino di corteo. Il risultato è una spaccatura interna e unnella lotta dichiara all'odio. In politica gli scivoloni si pagano. E il leaderdi Roma è cascato su un'enorme buccia di banana. Aprire il banco del ...

