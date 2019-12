Google Chrome ti avvisa se nome utente e password sono stati rubati

Leggi la notizia su wired

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)rende più sicura la navigazione per i suoi utenti integrando nuove funzionalità (immagine:) Con gli ultimi aggiornamentiinserisce nuove funzionalità per rendere la navigazione più sicura per i suoi utenti. Innanzitutto, ogni volta che accedono a un sito inserendo delle credenziali,li avviserà , secompromessi in una violazione dei dati. A questo punto il browser suggerirà all’di modificare landolo nel caso questa sia stata impiegata in altri login. Questa funzionalità è stata integrata a febbraio 2019 sotto forma di plugin, chiamatoCheckup, e inserita a ottobre come controllo dell’account. Ora l’aggiornamento diporta la funzionalità a essere implementata di default all’interno del browser. Assiemesta aggiungendo alla versione desktop di ...

C0d3r_ : #Google #Chrome: in arrivo più protezioni dal phishing ed il furto delle password - MarcoIppolito : @EuroMasochismo @Nath67Lic apro la pagina - Tecno__Android : Google Chrome si aggiorna, adesso ti dice se la password è stata violata - E' in fase di roll-out la versione sett… -