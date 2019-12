Gattuso al Napoli | è tutto pronto | le cifre

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Inizia una nuova era al. Intorno alle 14 di oggi, mercoledì 11 Dicembre 2019, Gennarosbarcherà nella città partenopea,ad iniziare la sua nuova avventura sulla panchina azzurra. Arriverà in città tramite un volo diretto da Milano. Prima di parlare alla squadra e dirigere il suo primo allenamento,si incontrerà con il presidente De Laurentiis. Le parti hanno trovato l’accordo durante un incontro avvenuto domenica 8 Dicembre 2019. Il neo allenatore delpercepirà uno stipendio di 750 mila euro netti fino a Giugno 2020. In base a come andrà la stagione e il conseguente futuro piazzamento in classifica, scatterà il rinnovo.alSecentrerà la qualificazione alla prossima Champions League, infatti, gli sarà prolungato il contratto di altre due stagioni e lo stipendio verrà aumentato a 1,5 milioni di euro all’anno. In questo ...

