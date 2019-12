Noi | i panda gemelli dello zoo di Berlino

wired

(Di martedì 10 dicembre 2019) Meng Xiang (letteralmente “sogno desiderato”) e Meng Yuan (“sogno realizzato”): sono questi i nomi scelti per inati il 31 agosto scorso allo zoo di. I due cuccioli, presentati ieri alla stampa, saranno visibili al pubblico dall’inizio del 2020. Si tratta dei figli di Meng Meng e Jiao Qing, arrivati dalla Cina nel 2017 come operazione diplomatica per stringere i rapporti tra i due paesi. I, che ora pesano circa 6 chili, sono i primi esemplari mai nati in Germania – e beh, sfidiamo chiunque a sostenere che siano qualcosa di meno che carini. Noi, izoo diWired.

cmoriz : @Ile2S @myrtamerlino Invece io penso che in certi ambiti (come la.politica) dove non si accede tramite titoli ed es… - Ile2S : @cmoriz @myrtamerlino Sono contro le quote rosa Noi donne non siamo dei Panda da proteggere. Osservo il panorama ge… - MondeVintage : RT @PoroMandrake: secondo me noi over30 single dovremmo essere una specie protetta tipo i panda o il ratto cincillà boliviano -