Morto Davide Vannoni | l' inventore del controverso metodo stamina Stroncato da una

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 10 dicembre 2019) E'a Torino l'del. Lo scienziato, 53 anni, si è spento in ospedale dove era da tempo ricoverato per una malattia incurabile.nel 2007 aveva sperimentato una terapia in Ucraina e avendo avuto dei benefici insperati aveva deciso di portare anche i

repubblica : ?? È morto Davide #Vannoni, l'uomo del contestato metodo #stamina - HuffPostItalia : Davide Vannoni, morto l'inventore del 'metodo Stamina' - ilpost : È morto Davide Vannoni, l’ideatore del cosiddetto “trattamento Stamina”: aveva 53 anni -