Monitoraggio del ghiacciaio Planpincieux | rilevata lieve accelerazione

(Di martedì 10 dicembre 2019) La Presidenza della Regione Valle d’Aosta comunica che Fondazione Montagna Sicura, con il supporto dei tecnici del Dipartimento Programmazione, Risorse idriche e Territorio dell’Assessorato regionale delle Opere pubbliche, Territorio e Edilizia residenziale pubblica e con la consulenza del CNR, ha preparato il bollettino di aggiornamento deldeldi, nel Comune di Courmayeur. Nella giornata odierna non è stato possibile elaborare i dati del sistema fotografico. I dati riportati di seguito, pertanto, si riferiscono al sistema radar e NON al sistema fotografico. Datiradar Negli ultimi 3 giorni il settore C deldirisulta inrispetto ai valori riportati nel bollettino precedente, facendo registrare uno spostamento medio giornaliero pari a 15 cm al giorno. Il settore B, da 250.000 m3 ...

