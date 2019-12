Mondragone | Mbc | “Costretti a subire promesse e propaganda”

anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minuti(Ce) – C’è un grosso equivoco che accompagna da decenni la politica, soprattutto a livello locale, ed è quello che vorrebbe che gli , soprattutto a livello regionale, siano chiamati come unico loro compito a recuperare soldi dalla regione, risorse da destinare per lo più ad opere pubbliche (non sempre utili). Ora, a parte il fatto che occorrerebbe una buona volta capire: ma si tratta di risorse dovute? Se dovute, allora questo Consigliere- che di esse si vanta– sta sostanzialmente millantando. Se, invece, non sono dovute, ciò significa che vengono date grazie ad un’azione di lobbing clientelare e siccome il bilancio regionale non è il pozzo di San Patrizio, significa che sono elargite a scapito di altro e, soprattutto, di altri territori. Il fatto è che gli dovrebbero avere come missione quella di legiferare ...

