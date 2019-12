LIVE SUMMIT in corso ADL-Ancelotti Gli aggiornamenti in tempo reale

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di martedì 10 dicembre 2019)/ INCONTRO inADL-. Aggiorna la pagina per le ultimissime dall’Hotel Vesuvio Ore 22:50 – Come riferito da Nicolò Schira (Gazzetta), sembrerebbe che sul tavolo dell’incontro ci sia una possibile rescissione consensuale. Clicca qui per approfondire. ORE 22:41 – In questi minuti sta andando in scena un incontro tra Aurelio De Laurentiis e Carlo. Il luogo, stando a quanto riferito da CM.COM, sarebbe presso l’Hotel Vesuvio, storica dimora di Aurelio De Laurentiis. Si discute del futuro del tecnico partenopeo, a partire da un’attenta analisi della partita che è stata questa sera, per poi tornare alle recenti prestazioni del Napoli in campionato. L'articoloinADL-. GliinCalciomercato Napoli.

