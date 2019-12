Le chiamate dai call center e numeri sconosciuti hanno le ore contate grazie a questa

tuttoandroid

(Di martedì 10 dicembre 2019) Gli utenti muniti di Google Pixel 4 potranno godere di una nuova funzione di Google Assistant che bloccherà leprovenienti daL'articolo Ledaile orefunzione di Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

sasanapoletan : Dai latrine chiamate fedele chiachiello e altre merde vero @PIERPARDO sei più lurido di auriemma - Appunto11 : #noneladurso voi lo chiamate lavoro fare l’influencer ??? Mah secondo me non sapete neanche cosa significa andare a… - SiringoAlberto : @GiuseppeMammino @RIrreale @DeboraDeSpirito @repubblica ?????????????????????? A lei non gliela si fa,eh? ?????????????????????? Berlusco… -