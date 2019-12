Futuro Ancelotti | il messaggio dei tifosi | “Resta | ti vogliamo bene”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – “Carlo resta, Napoli ti vuole bene”. E’ ildi un tifoso azzurro scritto su un cartoncino ed esposto sugli spalti a fine gara. Tutta la Napoli sportiva è in attesa di conoscere quali saranno gli sviluppi suldell’allenatore Carlo. “Siamo sempre con il mister, è una grandissima persona” ha dichiarato a fine gara Piotr Zielinski ai microfoni di Sky Sport. Il Napoli è riuscito a superare la fase a gironi e da seconda passa agli Ottavi di finale. Quattro le reti rifilate al modesto Genk, già eliminato. Tripletta di Milik nel primo tempo e quarto gol su rigore di Mertens nella ripresa. Il belga arriva a quota 118 gol in azzurro e si porta a -3 da Hamsik, in testa a questa speciale classifica tutta partenopea. L'articolo, ildei: “Resta, ti...

