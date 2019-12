Frane e alluvioni | Lombardi | “40 Comuni salernitani a grave rischio”

anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 9 minutiSalerno – Il costruttore salernitano Antonio(foto), presidente Federcepi: “In Italia sono più di 1.600 ia rischio, il 20% del totale (170 in Campania, il 24,5% del totale. Icon pericoloclassificato dall’ISPRA ‘molto elevato’ ed ‘elevato’ in Campania sono addirittura 135). La Campania è la seconda regione in Italia per superficie a rischio frana, dopo la Valle d’Aosta, con oltre 8mila km2 di territorio esposto (2,7 a pericolo elevato o molto elevato) e la nona per rischi di carattere alluvionale. Il 60,2% del territorio regionale è a rischio frana, un dato enormemente superiore al dato medio nazionale (19,9%). Quasi un Comune campano su quattro (il 24,5%) è esposto a rischio frana, a fronte di una media nazionale del 20,1%; il rischio idraulico in Campania riguarda 35, ...

