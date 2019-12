Fondi Pdl | otto condanne in primo grado

newsmondo

(Di martedì 10 dicembre 2019)Pdl, la sentenza di. Condannatiimputati mentre sono stati assolti i due parlamentari attualmente in carica. BOLOGNA –Pdl, la sentenza di. Il Tribunale di Bologna ha emessonell’inchiesta che vede coinvolti alcuni ex consiglieri regionali del Partito delle Libertà. I giudici hanno deciso di confermare la colpevolezza della maggior parte degli imputati con pene che superano anche i tre anni. Assolti, invece, quattro persone. Tra questi anche i due parlamentari in carica come Enrico Aimi e Galeazzo Bignami, recentemente passato a Fratelli d’Italia. La sentenza diLa sentenza diè stata emessa nella mattinata di martedì 10 dicembre 2019. La Procura aveva chiesto in totale diecima da parte dei giudici ne sono arrivate solocon cifre molto più basse rispetto alle ...

