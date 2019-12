Ciclogenesi esplosiva in Islanda tra neve | vento e mareggiate

Leggi la notizia su retemeteoamatori

(Di martedì 10 dicembre 2019) Scritto da Federico Baggiani Rete Meteo Amatori - Weather for Passion A dir poco impressionante quello che accadrà nei prossimi due giorni in, dove andrà ad approfondirsi un’intensa depressione. Questo vortice subirà infatti unacioè perderà -24hpa di pressione in meno di... L'articolointraproviene da Rete Meteo Amatori.

Pietro__Bruno : RT @ilmeteonet: Che #vento nei prossimi giorni! ??? Da venerdì sera l'Italia sarà sferzata da venti molto forti. Attenzione in certe aree… - Pietro__Bruno : RT @ilmeteonet: #vento Da venerdì sera l'Italia sarà sferzata da venti molto forti che eccederanno la soglia d'attenzione in molte regioni.… - ilmeteonet : #vento Da venerdì sera l'Italia sarà sferzata da venti molto forti che eccederanno la soglia d'attenzione in molte… -