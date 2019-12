Campionato | quanto mi costi | le multe giallorosse toccano una cifra ‘super’

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ventisettemila euro in quindici giornate. Se ildel Benevento può definirsi finora perfetto per quel che attiene il rettangolo verde, lo è un po’ meno sul piano delle sanzioni. Il club giallorosso con i 2.500 euro ufficializzati oggi dal giudice sportivo ha raggiunto una‘monstre’. Sul dato, è bene precisarlo, pesano non poco i diecimila euro comminati alla Strega in occasione del match della tredicesima giornata giocato al Vigorito contro il Crotone, quando ad essere punite furono le perdite di tempo dei raccattapalle. Il restante dellesi riferisce all’accensione di petardi o fumogeni, episodi che si sono ripetuti spesso nel corso delle settimane. Volendo giocare un po’ con la matematica, il Benevento si è visto infliggere praticamente venti euro per ogni minuto giocato ...

