Biagio D’Anelli ed Emanuela Tittocchia | lite trash a Pomeriggio 5 Lui la ‘gela’ così

(Di martedì 10 dicembre 2019) “Sono stato zitto per mezz’ora perché la mia testa e il mio cuore sono ancora in Germania: è la prima volta che vado io da una donna, chi mi conosce sa cosa vuol dire. Lo dico pubblicamente: sono innamorato, stiamo insieme da due mesi”. Ospite aCinque,D’Anelli conferma la sua relazione con Silvana Curcio, eletta Miss Italia Germania. “Rispettate il mio momento, sono felice, voglio stare tranquillo. Lei mi ama, io la amo”, risponde a chi lo critica per aver condiviso su Instagram una loro foto, “uno si deve vergognare di rubare, non di pubblicare l’amore”. Tra loro c’è un feeling che fa invidia a molti nomi dello spettacolo e del jet set e pare che Silvana abbia fatto “mettere la testa a posto” a. Che a5 rivela: “E’ la prima volta che vado io da una donna. Chi mi conosce sa cosa sto dicendo. Lo faccio ...

zazoomnews : Pomeriggio5 Biagio D’Anelli innamoratissimo: Per lei sono andato fino a.... Ecco per chi batte il suo cuore -… - pomeriggio5 : 'Tu sei ancora innamorata di me' Biagio D'anelli Vs Emanuela Tittocchia #Pomeriggio5 - pomeriggio5 : Un Biagio D'anelli innamorato nella #cabinarossa di #Pomeriggio5! -