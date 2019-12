ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 dicembre 2019) Oggi suè possibile acquistare il portatileal costo di 399 euro anziché 549 per la configurazione intermedia, grazie allodel 27% che fa risparmiare 150 euro. Si tratta di un portatile da 15.6versatile e dalla grande configurabilità, perfetto per la produttività domestica o come primo portatile col quale accostarsi allo studio e alla navigazione Web. Il modello in offerta prevede un processore Intel Core i3 con grafica integrata, 8 GB di RAM e una veloce unità di storage SSD da 256 GB, ma è possibile risparmiare ulteriormente scegliendo un processore Intel Celeron o Pentium, 4 GB di RAM e SSD da 128 GB, ma sono disponibili anche processori Intel Core i5 o i7, SSD da 512 GB, hard disk da 1 TB o la soluzione ibrida con SSD da 256 GB abbinato all’hard disk da 1 TB. Per la grafica inoltre si può optare anche ...

TutteLeNotizie : Acer Aspire 3 A315, notebook 15 pollici in sconto del 27% su Amazon - AppleNews_it : RT @pcexpander: Doppio sconto per Acer Aspire 3: due versioni al prezzo più basso di sempre#pcexpander #cybernews #android #samsung #lg #no… -