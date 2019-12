Siria | Damasco manda in onda l’intervista tra Maggioni e il presidente Assad

open.online

(Di lunedì 9 dicembre 2019) È stata trasmessa sui canali social della presidenzana l’intervista alBashar alfatta dalla Ad di RaiCom, Monica, e mai trasmessa dalla Rai. Il contributo è stato diffuso su Telegram, YouTube e sulla tvna. Intanto, la Rai ha fatto sapere che trasmetterà l’intervista che sarà disponibile dalle 21 su RaiPlay. Potete seguire#Rai aldella #, Bashar al #, sui canali media e socialni alle ore 20.00 da #

rosmus63 : RT @NamanTarcha: #Siria???? Testo integrale in inglese dell'intervista al Presidente #siriano Bashar al Assad non trasmessa dalla Rai senza s… - laltrodiego : RT @NamanTarcha: #Siria???? Testo integrale in inglese dell'intervista al Presidente #siriano Bashar al Assad non trasmessa dalla Rai senza s… - ele9061 : RT @NamanTarcha: #Siria???? Potete seguire l’intervista Rai al Presidente #siriano Assad sui canali media e social siriano alle ore 20.00 da… -