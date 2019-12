Netflix domina i Golden Globe 2020 con ben 34 nomination!

movieplayer

(Di lunedì 9 dicembre 2019) 34 sono le candidature perche aisia cinema e tv prendendo le nomination più importanti: un risultato che va oltre le più rosee aspettative. In questic'è già un vincitore:. Il servizio streaming ha schiacciato tutti e tutto portandosi a casa ben 34 nomination, suddivise in 17 per il cinema e 17 per la tv. Un risultato eclatante coronato dalla presenza di ben tre film nella categoria 'best drama': The Irishman, Storia di un matrimonio e I due Papi; e uno tra le commedie: Dolemite Is My Name che ha anche permesso ad un Eddie Murphy di risorgere dall'oblio dei troppi passi falsi fatti in questi anni. A questo aggiungiamo anche la soddisfazione di avere sia con Storia di un ...

