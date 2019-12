«L’ultima occasione di Carrie Lam»

ilpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Domenica a Hong Kong c'è stata la più grande protesta degli ultimi mesi, presentata come un ultimatum al governo

M_Montigiani : @Cassio39592131 @emanuelefiano @luigidimaio @ElioLannutti Proprio le condanne in primo grado per i responsabili di… - _giuli___ : RT @lazarismo: Anche l'anno scorso i quotidiani catalani diedero un 11 fatto completamente di riserve per l'ultima col Tottenham, e non fu… - DavideScotti11 : @Radioburst123 @vivalitalia7 @CottarelliCPI Entrare nell'euro, con tassi così bassi, era l'occasione per snellire l… -