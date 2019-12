Inter | Valverde su Lautaro | «Gran giocatore Difficile paragonarlo a Suarez»

calcionews24

(Di lunedì 9 dicembre 2019)nella vigilia diBarcellona ha esaltato le qualità diMartinez, trascinatore dei nerazzurri in Champions League Nel corso della conferenza stampa della vigilia di-Barcellona, Ernestonon ha mancato di sottolineare ledi doti diMartinez. Ecco il commento del tecnico dei blaua sull’argentino. «E’ undee sta facendo unade stagione. E’ veloce e ha potenza, all’andata ha fatto unde gol. So che si trova bene con Lukaku, hanno trovato i meccanismi giusti per aiutare l’, sono giocatori diversi anche se entrambi attaccanti. Ma non voglio parlare di giocatori di altre squadre soprattutto perché domani giocheremo contro di loro. Ci sono tanti bravi:, Lukaku, Skriniar…». Leggi su Calcionews24.com

