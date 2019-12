I gatti ? Molto più affettuosi del previsto | lo dimostrano test scientifici

meteoweek

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Poco espansivi, freddi e opportunisti: inon reggono il confronto dei cani in quanto a effusioni e manifestazioni d’affetto, almeno a detta dei più. Cosa succederebbe se un esperimento rivelasse che non è così? Iinfatti manifestano un attaccamentosimile a quello dei bambini, un esperimento lo dimostra. Come si sfata il … L'articolo Ipiùdel, loproviene da www.meteoweek.com.

Briqsvenezuela : RT @adozionegattiFI: Cerchiamo famiglia tranquilla per Vivi, gatta tripode. Anche con 3 zampe si muove molto bene. Ama le coccole e giocare… - vitali_giuseppe : RT @adozionegattiFI: Cerchiamo famiglia tranquilla per Vivi, gatta tripode. Anche con 3 zampe si muove molto bene. Ama le coccole e giocare… - Luna50199382 : RT @adozionegattiFI: Cerchiamo famiglia tranquilla per Vivi, gatta tripode. Anche con 3 zampe si muove molto bene. Ama le coccole e giocare… -