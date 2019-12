Euro 2020 | Italia in amichevole contro Inghilterra e Rep Ceca

ilfogliettone

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Altri due test per la Nazionale di Roberto Mancini in vista dell`avventurapea. Quattro giorni prima dell`con la Germania, in calendario martedì 31 marzo a Norimberga, gli Azzurri affronteranno a Londra l`(27 marzo ore 21), che ha staccato il pass per la fase finale del Campionatopeo vincendo il Gruppo A davanti alla Repubblica. E proprio la Nazionalesarà avversaria dell`nell`ultimo collaudo prima dell`inizio del Campionatopeo,in programma il 4 giugno (ore 20.45) in(sede da definire).l`si giocherà a Wembley, lo stadio che il prossimo luglio ospiterà semifinali e finali die che è stato teatro il 27 marzo 2018 dell`ultimo confronto con gli inglesi, terminato 1-1 in virtù delle reti realizzate da Jamie Vardy e Lorenzo Insigne. Favorevole agli Azzurri il bilancio delle sfide con gli ...

Eurosport_IT : Sì a Euro 2020 ma niente Olimpiadi e Mondiali ????????? #Russia | #Doping - Eurosport_IT : ?? Sorteggi Euro 2020, ecco il nostro girone: ???? Italia ?????????????? Galles ???? Svizzera ???? Turchia #EURO2020 |… - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi! ???? Sorteggi Euro 2020, l'Italia pesca benissimo ?? Duello scudetto, sprin… -