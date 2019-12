Caso Ruby Ter | una delle ragazze «minacciava Berlusconi di andare dai giornalisti con dei

open.online

(Di lunedì 9 dicembre 2019) «Le vedeva in mezzo alla strada». Continua il processoTer, e continuano le dichiarazioni sulle feste della Villa di Arcore con Silvio. Gli ultimi squarci sul quel mondo – i primi sono del maggio 2010 dopo l’arresto di Karima El Mahroug – arrivano dall’architetto Ivo Redaelli, amico di. È lui che racconta ai magistratidue ville di Bernareggio, progettate dell’archistar Mario Botta, date in comodato d’uso a Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli, duecoinvolte nelgate. La ragione, dice, sta nello scandalo che le aveva portate sulle prime pagine dei giornali e nelle copertine dei Tg. Redaelli ha spiegato come l’ex premier abbia cercato di tamponare questo danno d’immagine: Si sentiva molto triste, è una persona sensibile, aiuterebbe chiunque, le vedeva in mezzo alla strada, senza ...

RaiNews : Il processo milanese sul caso 'Ruby ter' - mariopaps : Caso Ruby, l'ex legale della ragazza: Berlusconi sapeva che era minorenne, ha pagato 5 milioni -