Almar’à | 13 donne per un arcobaleno musicale d’integrazione

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Roma, 9 dic. (askanews) – Tredici, nove provenienze geografiche diverse, un sound unico. È Almar’à, la prima orchestra diarabe e del Mediterraneo in Italia. Una parola che significa “donna con dignità” per un progetto che punta a superare gli stereotipi legati al mondo arabo. “Rim Almar’à” è il video del loro primo singolo, realizzato da Francesco Cabras: un pezzo della tradizione araba tunisina di cui mantiene la lingua, ma rielaborato nel testo e negli arrangiamenti per unire la forza della melodia araba all armonizzazione occidentale. Il titolo vuol dire “Giovane donna”, ed è la promessa d’amore a un uomo che sta partendo, forse per sempre. Silvia La Rocca, flautista, e Hana Hachana, voce, ci hanno spiegato questa meraviglia culturale eche nasce da una straordinaria polifonia femminile: “È stata ...

